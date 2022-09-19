Лондон, 19 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в панихиде по скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Saeima Саломе Зурабишвили

Отмечается, что перед этим Зурабишвили оставила запись в книге соболезнований.

«Это страница истории, величайшая страница, которая закрывается. Я думаю, что жители Соединённого Королевства могут гордиться тем, что у них была такая королева», — прокомментировала панихиду грузинский президент.

Зурабишвили также заявила, что оставить запись в книге для было большой честью.

Напомним, похороны британской королевы назначены на вечер 19 сентября. Её похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзоре.