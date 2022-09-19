Берлин, , 08:18 — REGNUM Российские власти не станут поддерживать игру в визовые ограничения и дискриминацию, и двери нашей страны продолжат быть открытыми для всех желающих. Об этом 19 сентября заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев Mid.ru

«Как чётко дал понять президент России (Владимир Путин), мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Нечаев уточнил, что не хочет высказывать предположения по поводу возможности ограничения виз гражданам РФ со стороны властей ФРГ.

«Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЕС Петер Стано заявил, что если Россия не прекратит спецоперацию на территории б. УССР, Евросоюз может рассмотреть вопрос введения санкций против российской платежной системы «Мир».