Оренбург, 19 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Памятник Юрию Гагарину, расположенный на территории школы № 64 в Оренбурге, включили в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Молодёжном парламенте региона.

Robert Couse-Baker Юрий Гагарин

Бюст космонавту был установлен к десятилетию первого полёта человека в космос. Почти 50 лет памятник находится на балансе образовательного учреждения и нуждается в реставрации.

Комитет Молодёжного парламента по образованию, науке, культуре и спорту обратил внимание на проблему и направил в инспекцию государственной охраны объектов культурного наследия письмо. Ведомство приняло решение о включении бюста в список объектов культурного наследия народов РФ.

«Наша цель — сохранить памятник и рассказать о нем молодежи. Ведь Юрий Гагарин — значимая личность для Оренбуржья. Надеемся, что после включения в реестр, памятнику уделят заслуженное внимание», — сказал председатель комитета Молодёжного парламента по образованию, науке, культуре и спорту Павел Есаулов.

Добавим, автором памятника является известный скульптор Оренбуржья Надежда Петина. Она ушла из жизни 11 сентября 2022 года.