Вашингтон, 19 сентября 2022, 08:15 — REGNUM Американские вооруженные силы защитят Тайвань от «беспрецедентного нападения», об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, опубликованном 18 сентября, сообщает The Hill.
Во время беседы с главой Белого дома ведущий передачи «60 минут» Скотт Пилли спросил, будет ли Вашингтон защищать остров в случае нападения со стороны Китая, на что Байден ответил утвердительно.
В мае Байден, заявив, что США будут защищать Тайвань военными средствами в случае вторжения Китая, вызвал гнев Пекина