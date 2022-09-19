Москва, 19 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Программа газификации подразумевает стопроцентное покрытие газовыми магистралями территории всей России, но тянуть их в отдаленные районы Якутии нецелесообразно. Для газификации республики необходимо предусмотреть иные автономные системы, считает доктор экономических наук, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.

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«Даже дорожная карта правительства РФ подразумевает не стопроцентное покрытие территории страны газовыми магистралями. Очевидно, что в числе тех районов, которые останутся без соединения с ними, попадет большинство населенных пунктов самого большого по площади, редко заселенного и удаленного от центров экономической жизни региона — Якутии. В этом нет ничего плохого. Мы понимаем, что сейчас газопровод «Сила Сибири» от крупнейших месторождений Южной Якутии идет на восток, в том числе и в Китай, но тянуть новые ветки в удаленные северные районы республики нецелесообразно в экономическом отношении», — цитирует Климанова «Клуб Регионов».

В 2020 году уровень газификации в среднем по России составлял 70%. В дальневосточных Бурятии, Приамурье, Еврейской АО, на Чукотке и Колыме — 0%. Хороших результатов добились Камчатка — 58,9%, Сахалин - 38% и Якутия - 34,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия претендует на роль точки роста в развитии экономических отношений между Россией и Китаем, собираясь поставлять туда сжиженный природный газ.