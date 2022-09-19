Николаев, Бывш. УССР, , 08:11 — REGNUM Губернатор Николаевской области Виталий Ким уехал в Одессу, опасаясь прилёта снарядов по местам, где он проводит время. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей подполья.

Виталий Ким Tori.chelli

«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», — цитирует СМИ слова источника информации.

Представители подполья планируют расклеить по городу листовку с фотографией Виталия Кима и надписью «Wanted» — «Разыскивается».

Журналисты отмечают, что последнее видео Кима в его социальных сетях опубликовано 11 сентября, с тех пор руководитель региона ничего не выкладывал.