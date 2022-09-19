Николаев, Бывш. УССР, 19 сентября 2022, 08:11 — REGNUM Губернатор Николаевской области Виталий Ким уехал в Одессу, опасаясь прилёта снарядов по местам, где он проводит время. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей подполья.

Виталий Ким
Виталий Ким
Tori.chelli

«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», — цитирует СМИ слова источника информации.

Представители подполья планируют расклеить по городу листовку с фотографией Виталия Кима и надписью «Wanted» — «Разыскивается».

Журналисты отмечают, что последнее видео Кима в его социальных сетях опубликовано 11 сентября, с тех пор руководитель региона ничего не выкладывал.