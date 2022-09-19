Тегеран, , 08:10 — REGNUM Волна протестов после похорон 22-летней Махсы Амини, которая была задержана так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, прошла в Иране. Об этом 18 сентября сообщила Al Jazeera.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

После завершения траурной церемонии, которая прошла в северо-западной иранской провинции Курдистан, на улицы вышли протестующие с требованием подробного расследования гибели девушки. Затем правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для их разгона около офиса губернатора.

При этом участников протестной акции возмущает тот факт, что причиной гибели Амини назван сердечный приступ, в то время как родственники покойной утверждают, что у неё не было проблем со здоровьем. В то же время, очевидцы произошедшего заявили, что задержанная девушка была избита после задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о малой вероятности и бесперспективности своей возможной встречи с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.