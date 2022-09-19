Пекин, 19 сентября 2022, 08:08 — REGNUM В городе Шэньяне провинции Ляонин на северо-востоке Китая состоялась церемония захоронения останков погибших солдат девятой группы погибших китайских народных добровольцев в Корейской войне, сообщает 18 сентября газета China Daily.

Китайский плакат времен Корейской войны
Китайский плакат времен Корейской войны

Более чем через 70 лет после того, как 88 мучеников погибли за свою страну в Войне за сопротивление агрессии США и помощь Корее (1950-1953), они были похоронены на своей родине. Почетный караул солдат Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сопроводил гробы добровольцев к месту их упокоения, в то время как присутствующие ветераны и местные жители исполнили национальный гимн. После того, как гробы были установлены, присутствующие трижды поклонились мученикам, а затем солдаты 12 раз выстрелили в честь павших добровольцев.

Под звуки оркестра почетный караул поднял гробы мучеников и медленно направился к месту захоронения. Молча и торжественно скорбящие преподнесли цветы мученикам и с благоговением осмотрели Стену славы мучеников.

«Благодаря великому вкладу мучеников страна стала сильной, люди разбогатели, а нация достигла великого омоложения. Мученики, ваше имя всегда будет помнить и оплакивать народ», — сказал министр по делам ветеранов Пэй Цзинцзя.

Он сказал, что миссия героев завершена и что они должны покоиться с миром на своей родине, а не оставаться в чужой стране. С 2014 года на кладбище шэньянских добровольцев-мучеников были похоронены в общей сложности 913 китайских добровольцев, в том числе герои боевых действий особого уровня Хуан Цзигуан и Ян Гэнси. На сегодняшний день могилы посетили более 20 млн человек.

«Только когда наша страна станет достаточно сильной, наши мученики смогут вернуться на родину. Именно благодаря жертве мучеников наша Родина сейчас процветает и сильна», — сказала женщина по фамилии член семьи одного из павших.

Декан Института американских и восточноазиатских исследований Ляонинского университета Люй Чао сказал, что, будучи первой войной с момента основания Нового Китая, » Война за сопротивление агрессии США и помощь Корее заложила значительный фундамент для мира и стабильности Китая и укрепила его позиции на международной арене».

Он добавил, что важно, что Ляонин служил отправной точкой для китайских солдат в Войне, чтобы противостоять агрессии США и помочь Корее. Их дух на протяжении многих лет продолжает вдохновлять как местных жителей, так и весь китайский народ на развитие.

Китайские добровольцы отправились на войну из провинции Ляонин 26 декабря 1950 года. В общей сложности оттуда отправились 2,9 млн китайских солдат-добровольцев. Около 200 000 китайцев пожертвовали своими жизнями во время войны. Кладбище Шэньянских мучеников было построено в 1951 году. На его 240 000 квадратных метрах находится памятник, само кладбище и мемориальный зал. В 1986 году он был объявлен национальным мемориалом мучеников.