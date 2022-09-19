Пекин, 19 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В городе Шэньяне провинции Ляонин на северо-востоке Китая состоялась церемония захоронения останков погибших солдат девятой группы погибших китайских народных добровольцев в Корейской войне, сообщает 18 сентября газета China Daily.

Китайский плакат времен Корейской войны

Более чем через 70 лет после того, как 88 мучеников погибли за свою страну в Войне за сопротивление агрессии США и помощь Корее (1950-1953), они были похоронены на своей родине. Почетный караул солдат Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сопроводил гробы добровольцев к месту их упокоения, в то время как присутствующие ветераны и местные жители исполнили национальный гимн. После того, как гробы были установлены, присутствующие трижды поклонились мученикам, а затем солдаты 12 раз выстрелили в честь павших добровольцев.

Под звуки оркестра почетный караул поднял гробы мучеников и медленно направился к месту захоронения. Молча и торжественно скорбящие преподнесли цветы мученикам и с благоговением осмотрели Стену славы мучеников.

«Благодаря великому вкладу мучеников страна стала сильной, люди разбогатели, а нация достигла великого омоложения. Мученики, ваше имя всегда будет помнить и оплакивать народ», — сказал министр по делам ветеранов Пэй Цзинцзя .

Он сказал, что миссия героев завершена и что они должны покоиться с миром на своей родине, а не оставаться в чужой стране. С 2014 года на кладбище шэньянских добровольцев-мучеников были похоронены в общей сложности 913 китайских добровольцев, в том числе герои боевых действий особого уровня Хуан Цзигуан и Ян Гэнси. На сегодняшний день могилы посетили более 20 млн человек.

«Только когда наша страна станет достаточно сильной, наши мученики смогут вернуться на родину. Именно благодаря жертве мучеников наша Родина сейчас процветает и сильна», — сказала женщина по фамилии член семьи одного из павших.

Декан Института американских и восточноазиатских исследований Ляонинского университета Люй Чао сказал, что, будучи первой войной с момента основания Нового Китая, » Война за сопротивление агрессии США и помощь Корее заложила значительный фундамент для мира и стабильности Китая и укрепила его позиции на международной арене».

Он добавил, что важно, что Ляонин служил отправной точкой для китайских солдат в Войне, чтобы противостоять агрессии США и помочь Корее. Их дух на протяжении многих лет продолжает вдохновлять как местных жителей, так и весь китайский народ на развитие.

Китайские добровольцы отправились на войну из провинции Ляонин 26 декабря 1950 года. В общей сложности оттуда отправились 2,9 млн китайских солдат-добровольцев. Около 200 000 китайцев пожертвовали своими жизнями во время войны. Кладбище Шэньянских мучеников было построено в 1951 году. На его 240 000 квадратных метрах находится памятник, само кладбище и мемориальный зал. В 1986 году он был объявлен национальным мемориалом мучеников.