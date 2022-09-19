Берлин, , 08:06 — REGNUM Россия не собирается играть в визовые ограничения и дискриминацию, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. В интервью РИА «Новости» он также отметил, что двери нашей страны останутся открыты для всех желающих.

В пример он привел Германию, где изначально не поддерживали наиболее радикальные предложения известной группы стран.

По мнению Нечаева, визовые ограничения вводятся под давлением Брюсселя и Вашингтона вопреки всем тем ценностям, которые ранее страны сами же повсеместно декларировали. Это и соблюдение базовых прав и свобод человека, и отказ от дискриминации по национальному признаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября с 00:00 местного времени Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили въезд на территорию республики для граждан России, у которых имеются шенгенские визы.

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Ранее Нечаев заявил, что поставляя оружие Киеву, германские власти отказываются от особых отношений с Россией.

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