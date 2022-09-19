Кабул, , 08:05 — REGNUM Глава офиса ООН в Кабуле назвал годовщину лишения афганских девочек образования «позорной трагедией». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Школа для девочек в Афганистане 8am.af

Прошло 365 дней с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили против открытия школ для девочек в Афганистане. В связи с этим Организация Объединённых Наций вновь обратилась к радикалам с просьбой принять немедленные меры по открытию школ для девочек.

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В заявлении ООН цитируются слова Маркуса Потцеля: «Продолжающееся лишение девочек возможности учиться не имеет веских оснований, и нигде в мире нет подобного противодействия. Закрытие школ также наносит большой вред для целого поколения девочек и для будущего самого Афганистана».

В прошлом году, 18 сентября 2021 года, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли школы для учащихся-мальчиков, но попросили девочек оставаться дома. По оценкам, за последний год более миллиона девочек не смогли посещать учебные учреждения. За это время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проигнорировали все протесты и судебные иски по этому поводу и не выполнили своих обещаний открыть школы для девочек.