Киев, 19 сентября 2022, 08:02 — REGNUM Страны Запада в изобилии снабжают боевиков киевского режима оружием, продуктами, медикаментами и электроникой. Об этом рассказал российский разведчик, у которого позывной «Ладан», сообщило РИА Новости.
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По его словам, в том числе он видел польские гранатомёты, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и снайперские винтовки, а также оружие чешского производства. Всем этим располагают боевики территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, в рядах киевских боевиков на территории Донбасса чаще стали встречаться темнокожие иностранные наёмники, также рассказал разведчик с позывным «Ладан».