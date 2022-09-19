Тегеран, , 08:02 — REGNUM Массовые акции протеста начались в Иране после гибели девушки, задержанной «полицией нравов» из-за неправильного ношения хиджаба. Об этом 18 сентября сообщает сообщает Al Jazeera.

В хиджабе (сс) Ifrah Akhter

Протестующие полагают, что 22-летняя Махса Амини, задержанная из-за неправильного ношения хиджаба, была избита в отделении полиции. Первые протестные акции вспыхнули на похоронах Амини в городе Секкезе в провинции Курдистан. После траурной церемонии местные жители вышли на улицу и пришли к офису губернатора с требованием провести тщательное расследование причин гибели девушки. Толпу разогнали сотрудники полиции, применив слезоточивый газ. После этого акции протеста начались в разных городах страны.

Толчком, побудившим людей к массовым протестам, послужило официальное заключение о смерти девушки, в котором причиной её смерти были указаны проблемы с сердцем. Однако правозащитники заявили, что девушка была госпитализирована из отделения полиции с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

«Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — заявили родственники погибшей.

Накануне своей гибели девушка приехала в Тегеран к родственникам. Её задержала на улице шариатская полиция («полиция нравов»), которая следит за соблюдением религиозных норм. Причиной задержания был неправильно надетый хиджаб. По правилам, его следует носить так, чтобы не было видно волос.

Девушку отвезли в участок, где она пробыла несколько часов и была госпитализирована. В больнице Амини скончалась.