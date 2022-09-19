Оренбург, 19 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Мэрия Оренбурга объявила аукцион на поставку соли молотой технической (концентрат минеральный — Галит). Стартовая цена контракта составляет19 981 000 рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тротуар посыпан солью

Заявки на участие в тендере принимаются до 23 сентября. С исполнителем договора определятся 29 сентября.

Чиновники намерены осуществить закупку 3770 тонн технической соли высшего сорта. Она применяется в качестве противогололёдного реагента на автомобильных дорогах. Поставляться должна по 1 тонне в мягком разовом контейнере.

Согласно аукционной документации, поставки будут производиться с 7 октября 2022 года по 30 ноября 2023 года партиями в течение двух дней с момента получения заявки от заказчика.