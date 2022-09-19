Ульяновск, , 07:59 — REGNUM Спасатели Ульяновской области распространили предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, 19 сентября местами по области ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Также местами прогнозируется гроза.

«Объявляется жёлтый уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября с приближением очередного атмосферного фронта усилится юго-западный ветер, на фоне повышенной температуры пройдут дожди.

Спасатели призывают жителей при сильно ветре по возможности ограничить выход из зданий и оставаться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Напомним, что в Ульяновской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM , жёлтый уровень означает, что стихия потенциально опасна. Он следует за зелёным уровнем, третий и четвёртый цветовые индикаторы — оранжевый и красный.