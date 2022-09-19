Хабаровск, , 07:50 — REGNUM На севере Хабаровского края с 19 сентября прогнозируют ухудшения погоды сразу в трех северных районах Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском ожидаются осадки. Местами они будут интенсивными, а ветер может усилиться до 22-27 м/с. На Охотском побережье скорость ветра достигнет 22-27 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Первый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По прогнозам синоптиков уже с 20 сентября в крае понизиться температура воздуха, предположительно, на 8-10 градусов. В южных и центральных районах начнутся заморозки, в северных районах ожидается первый снег. При этом сильный ветер сохранится — его скорость составит 18-23 м/с, на побережье порывы будут до 30-35 м/с.

Спасатели просят жителей воздержаться от выходов в лес и к водоемам. В муниципалитеты направлены рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать последствия непогоды. Аварийные, спасательные и дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, к берегам Камчатки 20 сентября подойдёт мощный циклон со стороны Охотского моря, который принесёт в край дожди и сильный ветер.