Осло, , 07:50 — REGNUM В Норвегии настали тяжелые времена: энергетический кризис усугубила засуха, экспорт газа в Великобританию оказался под угрозой срыва, пишут местные СМИ. Приводятся данные о том, что увеличение инфляции и рост цен на энергоносители привели к тому, что в государстве могут возникнуть гражданские беспорядки.

Норвегия

«Беспорядки в Норвегии могут возникнуть легко, потому что в стране очень высокий уровень объединения в довольно мощные профсоюзы, которые сразу же выводят работников на улицы», — считает главный аналитик консалтинговой фирмы Verisk Maplecroft Торбьерн Солтведт.

Но без норвежских энергоносителей британцам не обойтись. В Британии на долю норвежского газа приходится 60% потребления, и британцы возлагали большие надежды. Поэтому Лондон тоже погружается в состояние шока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о том, что из-за засухи Норвегия не поставит Великобритании необходимые ей объёмы газа.

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