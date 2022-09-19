Гай, Оренбургская область, 19 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу об убийстве трёх студенток из Башкирии в возрасте от 17 до 20 лет. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентябре в областном надзорном ведомстве.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Девушки были убиты в Гае в ночь на 30 сентября 2021 года. По данным следствия, вооружённый ножом мужчина проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома по улице Молодёжной. Злоумышленник совершил преступления против половой неприкосновенности, а затем нанёс своим жертвам ножевые удары и поджёг квартиру. Одна из раненых девушек смогла выбежать на улицу. Однако насильник догнал её и нанес смертельные ранения.

Вечером 3 октября мужчина угнал автомобиль в Орске. Задержан полицейскими при помощи горожан.

В рамках уголовного дела проведена экспертиза. Она показала, что фигурант вменяем.