Хабаровск, 19 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Солнечном районе Хабаровского края прошел VI открытый межрайонный фестиваль «Казачья удаль». В этом году он был посвящен 60-летнему юбилею посёлка Березовый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба Хабаровского края «Казачья удаль»

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На казачьем фестивале выступали творческие и военно-патриотические коллективы Солнечного района, района имени Лазо и Комсомольска-на-Амуре.

Казачьи ансамбли соревновались в вокальном, хореографическом и декоративно-прикладном творчестве. Участники также показали уникальные казачьи обряды.

Также в в рамках фестиваля прошли мастер-классы и ярмарка народных умельцев. Гости участвовали в играх и конкурсах, в викторине по истории родного села.

Отмечается, что в окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского казачьего войска входят девять первичных казачьих общества общей численностью 716 человек.

В школах региона организовано 30 классов казачьей направленности, в которых обучается около 700 детей. Полностью казачьей является школа № 35 в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ставропольского края требуют отменить праздничные мероприятия по случаю Дня края. Многие из них считают, что не время устраивать веселье, когда Россия ведет специальную операцию на территории б. УССР.