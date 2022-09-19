Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. К берегам Камчатки 20 сентября подойдёт мощный циклон со стороны Охотского моря, который принесёт в край дожди и сильный ветер, сообщили в региональном управлении МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

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По прогнозам синоптиков, сильные, а местами очень сильные дожди пройдут в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округов, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Соболевском, Быстринском, Тигильском районах и в Палане. Также циклон принесёт сильный ветер, а на побережье — штормовой.

Непогода сохранится 21 сентября на территории Усть-Большерецкого, Мильковского, Соболевского и Тигильского районов и распространится на Пенжинский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Курильском и Курильском районах Сахалина 20 сентября ожидаются сильные дожди. Спасатели объявили экстренное предупреждение.