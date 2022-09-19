Лондон, , 07:30 — REGNUM Общенациональная минута молчания была объявлена в Великобритании по поводу кончины королевы Елизаветы II. Акция память состоялась в 20.00 по местному времени, сообщило Sky News.

Вестминстерский дворец, dimitrisvetsikas1969

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Минута молчания началась с удара колокола на башне Биг-Бен в Лондоне. К ней присоединились десятки тысяч жителей Великобритании. В том числе в минуте молчания участвовал глава правительства страны Лиз Трасс и её супруг Хью О’Лири, в этот момент они находились у входа в резиденцию главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 сентября, Лондон замер в ожидании похорон королевы Елизаветы II. Весь день похорон распланирован по минутам, начиная с переноса гроба из Вестминстерского зала в аббатство и заканчивая погребением тела в часовне на территории Виндзорского замка.