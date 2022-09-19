Лондон, 19 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Общенациональная минута молчания была объявлена в Великобритании по поводу кончины королевы Елизаветы II. Акция память состоялась в 20:00 по местному времени, сообщило Sky News.

dimitrisvetsikas1969 Вестминстерский дворец,

Читайте также: В Лондоне хоронят королеву Елизавету II

Минута молчания началась с удара колокола на башне Биг-Бен в Лондоне. К ней присоединились десятки тысяч жителей Великобритании. В том числе в минуте молчания участвовала глава правительства страны Лиз Трасс и её супруг Хью О’Лири, в этот момент они находились у входа в резиденцию главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 сентября, Лондон замер в ожидании похорон королевы Елизаветы II. Весь день похорон распланирован по минутам, начиная с переноса гроба из Вестминстерского зала в аббатство и заканчивая погребением тела в часовне на территории Виндзорского замка.