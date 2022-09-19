Красноярск, 19 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. С начала 2022 года кибермошенники обманули 5371 жителя Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным телеграм-канала «Право знать», за последнюю неделю жертвами интернет мошенников стали 140 жителей края. Общий ущерб составил 978 279 888 рублей, в том числе 24 526 730 рублей за последнюю неделю.

Не так давно на удочку преступников попалась жительница Мотыгинского района. На мобильный телефон ей пришло сообщение о возможности вложения денег в инвестиции с сопровождением брокера. Женщина ответила согласием. После этого ей позвонили. Звонивший представился брокером и сообщил номер счёта, куда необходимо перевести деньги для начала работы. На экране телефона потерпевшей появилось приложение. В ходе общения с мошенниками она сообщила данные банковской карты и паспортные данные.

Обнаружив пропажу денег со своего банковского счёта, женщина обратилась в банк и узнала, что на неё оформлен кредит. В результате мошенники обманули её на 1,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Хакасии с начала года зарегистрировано более 920 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ущерб превысил 147,6 млн рублей.