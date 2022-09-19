Оренбург, 19 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области ожидается сильная жара. Ожидается, что 19 сегодня воздух прогреется до +30°, сообщает ГУ МЧС по региону.

Pezibear Жара

По данным Оренбургского гидрометцентра, днем 19 сентября отдельных южных и западных районах столбик термометра может достигнуть +30°С. Население призываю соблюдать особый противопожарный режим и правила пожарной безопасности как в быту, так и на природе.

Стоит отметить, что жара сохраниться в ближайшие несколько дней. Так, 20–21 сентября воздух может прогреться до 28-29°C. Возможны кратковременный дожди и грозы.