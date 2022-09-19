Красногорск, , 07:31 — REGNUM Арбитраж Московской области 3 октября 2022 года планирует рассмотреть иск зампрокурора области, выступающего в интересах Российской Федерации в лице Росимущества и госкорпорации «Роскосмос». Ответчиками в деле являются компания из сферы космической промышленности — АО «Научно-исследовательский институт электромеханики» (АО «НИИЭМ») и ООО НПО «Гидро-Автоматика», передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 1 сентября 2022 года. Спор рассматривает судья Шайдуллина. Третье лицо в споре — УФАС по Московской области.

В основе иска лежат результаты закрытого конкурса. Истец требует признать его недействительным, как и контракт, который был заключён ответчиками по его итогам.

Контракт был подписан 28 февраля 2022 года. В нём речь шла о реконструкции и техническом перевооружении производственного корпуса №2 для АО «НИИЭМ».

Прочие детали спора пока не раскрывались.

Напомним, АО «НИИЭМ» входит в структуру АО «Корпорация «ВНИИЭМ».