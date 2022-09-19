Николаев, Бывш. УССР, , 07:16 — REGNUM Киевские власти 19 сентября проводят фильтрационные мероприятия в подконтрольном ВСУ Николаеве. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на активиста местного подполья, людей останавливают на улицах, проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией.

Николаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он призвал местное население вести себя осторожно и опасаться поимок.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия проводятся на фоне известия о побеге в Одессу главы Николаевской областной администрации Виталия Кима.

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