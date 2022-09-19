Пекин, 19 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Группа из 50 молодых китайских ученых выиграла премию Xplorer 2022 года в Китае, каждый из которых получит в общей сложности 3 млн юаней ($434 000) в течение следующих пяти лет на поддержку своих исследований, сообщает 18 сентября газета China Daily.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

50 победителей из 18 городов и регионов страны, включая Далянь, Шэньян, Цзинань и Специальный административный район Макао стали победителями впервые в жизни. Среди лауреатов — четыре женщины, а самой молодой победительнице — 31 год. Премия была учреждена в 2018 году Фондом Tencent и 14 известными учеными. В нем 10 категорий — от фундаментальных наук до передовых технологий, от математики до наук об окружающей среде, а в этом году к этой категории добавились медицинские науки.

Цель премии — побудить ученых моложе 45 лет продолжать их работу. С момента своего основания премия профинансировала 200 перспективных молодых ученых. Исследователь из Пекинского университета почты и телекоммуникаций Ван Гуанъюй является самой молодой среди лауреатов премии в этом году. Ее исследования сосредоточены на использовании искусственного интеллекта для расширения возможностей медицинского лечения.

«Моя работа все еще находится на ранней стадии, но награда дала мне невероятную поддержку и признание. Это позволит мне сосредоточиться на своей работе и заняться более сложной работой. Но я также испытываю более сильное чувство ответственности за создание действительно оригинальной работы», — сказала она.

Профессор электротехники из Университета Макао Мак Пуи-ин сказал, что в последние годы наблюдается стремительный рост научно–технического развития Макао благодаря поддержке со стороны государства и взаимодействию с районом Большого залива Гуандун–Гонконг-Макао.