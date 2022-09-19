Магадан, , 07:22 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов резко отреагировал на информацию о закупке рыбы в соседних регионах.

Рыба Fish.gov.ru

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«Прошу обеспечить руководителя департамента рыбного хозяйства Таболина специями, когда он будет есть свой галстук», — сказал Носов после доклада руководителя департамента рыбного хозяйства Колымы Андрея Таболина о том, что рыбу для горячего питания в детских садах закупают в Приморье.

По словам Таболина, «филе минтая производится в море, и отгружают его уже в Приморье». Потом его транспортируют морем из соседнего региона в Магадан.

Сергей Носов отреагировал жестко: «Это что за разговоры о приобретении рыбы за пределами региона? Это фиаско!».

«Негодование губернатора можно понять: в регионе развита рыбодобывающая промышленность, продукция отгружается в другие регионы, при этом себя область не обеспечивает, согласно Таболину. В сложившейся ситуации остается только надеяться на скорейшие изменения и поздравить главу Приморья Олега Кожемяко. Продавать мед пчелам — это сильно», — комментирует региональный телеграм-канал «Смотровая вышка».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки прорабатывают меры для того, чтобы жители края могли покупать морские деликатесы по доступным ценам.