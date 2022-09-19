Лондон, , 07:10 — REGNUM Китайская делегация посетила Вестминстерский дворец и простилась с королевой Великобритании Елизаветой II, нарушив запрет от палаты общин британского парламента. Об этом 18 сентября сообщило издание Politico.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

Китайская делегация простилась с королевой Великобритании Елизаветой II, несмотря на запрет от палаты общин британского парламента. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщила газета Politico.

Делегация из Пекина, в которую входят зампредседателя КНР Ван Цишань и ещё трое представителей Китая, зашли в Вестминстерский дворец, где последние несколько дней находится гроб с телом монарха, и простились с Елизаветой II.

Издание уточняет, что представители Китая, по всей видимости, будут присутствовать на похоронах королевы Великобритании, которые состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, однако в Вестминстер-холл зайти и отдать дань памяти и уважения королеве они не смогут.

Напомним, власти Китая ввели ответные санкции в отношении британских политических деятелей, выступающих против отношения Пекина к уйгурам. В качестве ответной меры послу КНР в Лондоне Чжэн Цзэгуану запретили входить в британский парламент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман досрочно покинет Лондон. Ему запретили присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

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