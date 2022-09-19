Далянь, Китай, , 07:09 — REGNUM Сирены воздушной тревоги эхом разнеслись по городу Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая в 9:18 утра по пекинскому времени 18 сентября память о начале Японо-китайской войны 91 год назад, сообщает 18 сентября газета China Daily.

Китай по окончании Второй мировой войны Guimard

Более 300 человек из всех слоев общества, включая ветеранов, студентов и местных жителей, приняли участие в праздновании перед площадью Исторического музея Восемнадцатого сентября в Шэньяне. Колокол прозвенел 14 раз, символизируя 14 лет, в течение которых китайский народ боролся с захватчиками. Этот период называют самыми мрачными днями современного Китая. Шэньян, наряду с другими 13 городами провинции Ляонин, в течение трех минут объявлял тревогу по противовоздушной обороне. Автомобили, корабли и поезда одновременно завыли сиренами.

18 сентября 1931 года военнослужащие японской Квантунской армии, дислоцированной на северо-востоке Китая, взорвали участок железной дороги близ Лютияоху и ложно обвинили в этом китайских военных. Используя этот инцидент в качестве предлога, японцы бомбардировали Шэньян и начали свое вторжение в Китай.

«Знаковое сооружение нашего музея называется памятником календаря. По форме памятник представляет собой календарь, разбитый снарядами и пулями. Отверстия от пуль на табличке образуют изображение черепов, что указывает на то, что китайцы были убиты в те мрачные годы», — сказал комментатор Исторического музея 18 сентября Хань Сяо .

За музеем проходит железная дорога, соединяющая Харбин с Далянем. Это была часть Южно-Маньчжурской железной дороги, где 91 год назад произошел инцидент. Музей был построен в 1991 году в ознаменование 60-й годовщины инцидента 18 сентября. В настоящее время здесь хранится более 1000 ценных исторических фотографий и более 3000 комплектов исторических реликвий. С 1995 года в этот день в Шэньяне каждый год объявляется тревога противовоздушной обороны.