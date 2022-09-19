Далянь, Китай, 19 сентября 2022, 07:09 — REGNUM Сирены воздушной тревоги эхом разнеслись по городу Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая в 9:18 утра по пекинскому времени 18 сентября память о начале Японо-китайской войны 91 год назад, сообщает 18 сентября газета China Daily.

Китай по окончании Второй мировой войны
Китай по окончании Второй мировой войны
Guimard

Более 300 человек из всех слоев общества, включая ветеранов, студентов и местных жителей, приняли участие в праздновании перед площадью Исторического музея Восемнадцатого сентября в Шэньяне. Колокол прозвенел 14 раз, символизируя 14 лет, в течение которых китайский народ боролся с захватчиками. Этот период называют самыми мрачными днями современного Китая. Шэньян, наряду с другими 13 городами провинции Ляонин, в течение трех минут объявлял тревогу по противовоздушной обороне. Автомобили, корабли и поезда одновременно завыли сиренами.

18 сентября 1931 года военнослужащие японской Квантунской армии, дислоцированной на северо-востоке Китая, взорвали участок железной дороги близ Лютияоху и ложно обвинили в этом китайских военных. Используя этот инцидент в качестве предлога, японцы бомбардировали Шэньян и начали свое вторжение в Китай.

«Знаковое сооружение нашего музея называется памятником календаря. По форме памятник представляет собой календарь, разбитый снарядами и пулями. Отверстия от пуль на табличке образуют изображение черепов, что указывает на то, что китайцы были убиты в те мрачные годы», — сказал комментатор Исторического музея 18 сентября Хань Сяо.

За музеем проходит железная дорога, соединяющая Харбин с Далянем. Это была часть Южно-Маньчжурской железной дороги, где 91 год назад произошел инцидент. Музей был построен в 1991 году в ознаменование 60-й годовщины инцидента 18 сентября. В настоящее время здесь хранится более 1000 ценных исторических фотографий и более 3000 комплектов исторических реликвий. С 1995 года в этот день в Шэньяне каждый год объявляется тревога противовоздушной обороны.