Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Южно-Курильском и Курильском районах Сахалина 20 сентября ожидаются сильные дожди. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили в областном управлении МЧС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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По прогнозам Сахалинского управления Росгидромета, пройдут сильные, а местами очень сильные дожди.

Жителям районов рекомендовали соблюдать меры безопасности и не покидать пределы населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сельской школе в Приморье паника — её атаковали змеи. За последнюю неделю здесь поймали девять гадюк.