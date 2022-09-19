Москва, , 07:03 — REGNUM Надежду на обмен пленными между Москвой и Киевом выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Читайте также: Генсек ООН назвал маловероятными скорые переговоры Путина и Зеленского

«Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил он.

Генсек ООН назвал обмен пленными позитивным событием и подчеркнул, что это уменьшит как страдания самих пленных, так и их семей. При этом Антониу Гутерреш подчеркнул, что ООН не будет содействовать такому обмену, так как этим обычно занимается международный комитет красного креста.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и [б. УССР] смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении», — при этом отметил Генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли состоятся в ближайшей перспективе, также заявил в интервью Антониу Гутерреш.