Москва, 19 сентября 2022, 07:03 — REGNUM Надежду на обмен пленными между Москвой и Киевом выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Читайте также: Генсек ООН назвал маловероятными скорые переговоры Путина и Зеленского
Генсек ООН назвал обмен пленными позитивным событием и подчеркнул, что это уменьшит как страдания самих пленных, так и их семей. При этом Антониу Гутерреш подчеркнул, что ООН не будет содействовать такому обмену, так как этим обычно занимается международный комитет красного креста.
Как сообщало ИА REGNUM, прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли состоятся в ближайшей перспективе, также заявил в интервью Антониу Гутерреш.