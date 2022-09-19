Лондон, 19 сентября 2022, 06:55 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, Лондон замер в ожидании похорон королевы Елизаветы II. В отличие от «государственных похорон» в Вестминстерском аббатстве, лондонская церемония погребения будет частной, на ней будут присутствовать только члены семьи монарха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Весь день похорон распланирован по минутам, начиная с переноса гроба из Вестминстерского зала в аббатство и заканчивая погребением тела в часовне на территории Виндзорского замка.
Так, шествие с гробом Елизаветы из Вестминстерского замка, где сейчас находится ее тело, начнется в 10:35 по местному времени. Извещать о смерти монарха будут около 200 музыкантов.
В 12:00 личный волынщик королевы сыграет похоронную песнь, и будет объявлено о двух минутах молчания. После государственных похорон пройдет процессия до Веллингтонской арки, которую возглавят король и все члены семьи.
В Гайд-парке королевская конная артиллерия будет стрелять из минных орудий, а Биг-Бен — звонить на протяжении всего шествия, которое продлится около часа. В 19:30 после богослужения в часовне гроб Елизаветы перенесут в мемориальную часовню имени ее отца Георга VI, туда же придут члены ее семьи. Погребение пройдет без камер и посторонних людей. Королеву похоронят вместе с ее мужем принцем Филиппом, который скончался в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Время ожидания возможности подойти к гробу королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце составляет порядка восьми часов, власти обратились с просьбой больше не занимать очередь.
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