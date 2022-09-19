Лондон, 19 сентября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, Лондон замер в ожидании похорон королевы Елизаветы II. В отличие от «государственных похорон» в Вестминстерском аббатстве, лондонская церемония погребения будет частной, на ней будут присутствовать только члены семьи монарха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

Весь день похорон распланирован по минутам, начиная с переноса гроба из Вестминстерского зала в аббатство и заканчивая погребением тела в часовне на территории Виндзорского замка.

Так, шествие с гробом Елизаветы из Вестминстерского замка, где сейчас находится ее тело, начнется в 10:35 по местному времени. Извещать о смерти монарха будут около 200 музыкантов.

В 12:00 личный волынщик королевы сыграет похоронную песнь, и будет объявлено о двух минутах молчания. После государственных похорон пройдет процессия до Веллингтонской арки, которую возглавят король и все члены семьи.

В Гайд-парке королевская конная артиллерия будет стрелять из минных орудий, а Биг-Бен — звонить на протяжении всего шествия, которое продлится около часа. В 19:30 после богослужения в часовне гроб Елизаветы перенесут в мемориальную часовню имени ее отца Георга VI, туда же придут члены ее семьи. Погребение пройдет без камер и посторонних людей. Королеву похоронят вместе с ее мужем принцем Филиппом, который скончался в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Время ожидания возможности подойти к гробу королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце составляет порядка восьми часов, власти обратились с просьбой больше не занимать очередь.

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