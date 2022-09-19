Краснодар, , 06:55 — REGNUM Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 5 октября 2022 года планирует выбрать исполнителя на крупный дорожный контракт максимальной стоимостью 4 986 498 809,18 рубля. Соответствующий тендер уже объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Торги Иван Шилов © ИА REGNUM

По контракту, который финансируется средствами регионального бюджета, планируется аванс в размере 30%. В задачи победителя входит за шесть этапов выполнить реконструкцию автодороги Краснодар — Ейск (км 17+000 — км 29+037 в Динском районе). Завершить исполнение контракта подрядчик должен будет к середине декабря 2027 года.

Строительная длина трассы на четыре полосы — 11,65 км. На участке есть как минимум одна транспортная развязка.

Напомним, ранее учреждение Росавтодора подвело итоги другого крупного тендера в Калининградской области. Его стоимость составляет более 11,2 млрд рублей.