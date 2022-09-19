Южно-Сахалинск, , 06:50 — REGNUM В Северо-Курильске 24 семьи переехали из аварийного жилья в квартиры в новом доме, который построили по программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Новый трехэтажный дом возвели в центре города. В нём находятся 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир. Таким образом удалось расселить аварийное жильё в домах по улицам 60 лет Октября и Сахалинской.

На Парамушире ведётся строительство ещё двух домов — на 18 и 29 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин досрочно выполнил программу по переселению граждан из аварийного жилья и получит из федерального бюджета ещё 11 млрд рублей на продолжение реализации мер по улучшению жилищных условий населения.