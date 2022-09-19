Тайбэй, 19 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Новое землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано сейсмологами на Тайване. Об этом 19 сентября сообщает геологическая служба США (USGS).

Yaelo Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 02:07 по всемирному координированному времени (05:07 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 67 км на северо-восток от города Хуалянь (проживает более 350 тыс. человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 13 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате предыдущего землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло на Тайване около суток назад, погиб один человек, ещё 142 получили травмы разной степени тяжести.