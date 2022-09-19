Владивосток, 19 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Увеличение грузопотока способствует развитию транспортной инфраструктуры в регионах ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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«После введения санкций увеличился спрос на перевозки по маршруту Россия — Китай, грузопотоки переориентировались в восточном направлении, выросла нагрузка на порт Владивосток и железную дорогу. Объём заявленных грузоперевозок значительно превышает пропускную способность инфраструктуры. В частности, общая пропускная способность всех железнодорожных пограничных пунктов в направлении Китая в 20 раз меньше имеющихся заявок на пересечение границы. В этих условиях вводятся новые пограничные переходы», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Так, в июне запущен первый автомобильный мост между Россией и Китаем в Приамурье. В Хабаровском крае в июле после двухлетнего перерыва возобновилась работа пункта пропуска Покровка. Увеличился грузооборот через речные торговые порты, что позволяет избежать «узких» мест на БАМе.

Готовят к открытию четвертый железнодорожный пограничный переход между Россией и Китаем в Еврейской автономии, что позволит существенно снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль. Открытая в июле новая автомобильная скоростная дорога в обход Хабаровска обеспечивает выход сети российских автодорог к крупным портам Хабаровского края и Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, стоит понимать, что на фоне ограничений, которые вводит Запад на морские перевозки из России и в неё, роль российских железных дорог существенно возрастает, заявил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.