Пекин, , 06:33 — REGNUM Первая китайская миссия по исследованию Марса достигла богатых научных результатов, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает 18 сентября агентство Синьхуа.

Марс Aynur_zakirov

По состоянию на 15 сентября орбитальный аппарат «Тяньвань-1» работал в обычном режиме уже более 780 дней, а марсоход «Чжужун» преодолел 1921 метр по поверхности Марса, сообщает CNSA. Орбитальный аппарат и марсоход китайского зонда «Тяньвань-1» завершили целевые научно-исследовательские миссии и собрали 1480 гигабайт необработанных научных данных.

Зонд «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода. 15 мая 2021 года он сел в заранее выбранном месте посадки на Равнине Утопия, обширной марсианской равнине, что стало первым случаем, когда Китай высадил зонд на планету.