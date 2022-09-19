Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена об окончании пандемии коронавируса застало врасплох сотрудников его администрации, отвечающих за вопросы здравоохранения. Об этом 18 сентября сообщает издание Politico.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Американский лидер заявил об окончании пандемии во время интервью, которое транслировалось на канале CBS в программе «60 минут». Президент США уточнил, что, несмотря на ряд проблем, связанных с коронавирусом, над которыми идёт работа, уже никто не носит маски и все «в довольно хорошей форме».

Утверждение Байдена стало большой неожиданностью для его сотрудников, отвечающих за работу в сфере здравоохранения. Как отметили два чиновника из администрации Белого дома, заявление не было запланировано при отработке речи американского лидера перед интервью CBS.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней в США было подтверждено более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, более 12 тыс. человек скончались. По словам представителей администрации Белого дома. статистика не подтверждает слов американского лидера об окончании пандемии.

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