Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Об этом написал блогер-патриот Сергей Колясников в своём телеграм-канале, комментируя просьбу Аллы Пугачёвой признать её иноагентом.

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Он отметил, что Пугачёва пафосно заступилась за Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее был признал иноагентом. И напомнил о том, что тот поливал Россию помоями и собирал деньги киевскому режиму.

Колясников также предположил, что по глубокому замыслу Пугачёвой, видимо, все должны разрыдаться, восхититься таким «мужественным» шагом и срочно понять и простить Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). И выразил надежду на то, что этого не произойдёт.

«Не всегда со старостью приходит мудрость. Иногда старость приходит одна», — добавил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, своё заявление Пугачёва разместила в одной из запрещённых на территории России социальных сетей.