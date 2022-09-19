Сочи, Краснодарский край, , 06:32 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено в Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Морской порт Сочи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Стихия разгуляется в течение трёх дней — с 19 по 21 сентября. В этот период в Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Скорость ветра в непогоду будет достигать 20-22 метров в секунду. На реках вероятны резкие подъёмы уровней воды, в ряде территорий — с достижением неблагоприятных отметок.

На участке Магри — Весёлое возможно формирование смерчей над морем.

Сочинцам и гостям города-курорта следует быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.