Гуйян, Китай, , 06:30 — REGNUM Десятки человек погибли после крушения автобуса на юго-западе КНР, передает 18 сентября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Двадцать семь человек погибли и еще 20 получили ранения в результате того, что автобус перевернулся на бок в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая рано утром 18 сентября, сообщила местная полиция.

Автобус с 47 пассажирами на борту двигался по участку шоссе в Саньду-Шуйском автономном округе, когда произошла авария, сообщило бюро общественной безопасности округа. Подробности произошедшего не уточняются.