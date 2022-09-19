Пекин, 19 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Представитель материковой части Китая выразил глубокую озабоченность в связи с землетрясениями, обрушившимися на Тайвань, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение

Материковая часть выразила соболезнования семьям погибших и сочувствие раненым, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлян.

«Мы надеемся, что люди в пострадавшем районе как можно скорее восстановят нормальный порядок производства и жизни» , — отметил Чжу.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в уезде Тайтун на востоке Тайваня в 21:41 по пекинскому времени 17 сентября, а землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Хуалянь на востоке Тайваня в 14:44 по пекинскому времени 18 сентября.