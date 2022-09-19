Джидинский район, Бурятия, , 06:25 — REGNUM В Бурятии в возрасте 99 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Георгий Гончаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Джидинского района.

СССР: Орден Отечественной войны 1 степени

Он был призван на фронт в 1943 году, воевал в составе 1-го и 2-го Украинского фронтов. Участвовал в освобождении о фашистов территории УССР, Молдавии и Польши. Победу встретил в Германии, недалеко от Берлина.

«Награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Георгию Васильевичу было 99 лет. Соболезнуем родным и близким!» — добавили в администрации.

Как отмечается, в районе остался один ветеран войны — Жаргал Бадмаев, которому исполнилось 98 лет.