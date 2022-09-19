Лондон, , 06:24 — REGNUM Вопреки запрету сделал фото у гроба королевы Великобритании президент Армении Ваагн Хачатурян. Жители страны были возмущены его поступком, сообщают британские СМИ.

Вестминстерский дворец, dimitrisvetsikas1969

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Фотографироваться возле тела Елизаветы II не разрешается, но Ваагн Хачатурян стал первым, кто нарушил правила прощания с королевой. Снимок сделал один из помощников президента.

«Президент Армении вызвал ярость после того, как подчиненный сфотографировал его перед гробом королевы в Вестминстер-холле. Строгие правила внутри торжественного 1000-летнего здания, где покоится королева, запрещают использование любых камер. Те, кто входит в большой зал, получают документ с изложением правил», — сообщало The Sun.

До этого правила поведения в Вестминстерском дворце всегда строго соблюдались, подчёркивают его сотрудники.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны Елизаветы II назначены на 19 сентября. Тем, кто хочет с ней простится, приходится простоять в очереди около восьми часов.