Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. На острове Атласова началось извержение самого высокого и самого северного вулкана на Курилах — Алаида, сообщила группа реагирования на извержение вулканов на Камчатке (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Читайте также: На Курилах прошёл чёрный дождь

В уведомлении авиационной обсерватории вулканов цветовой код исполина сменился с желтого на оранжевый.

Ученые зафиксировали первую активность Алаида 15 сентября, когда произошло стромболианское взрывное извержение.

«В настоящее время наблюдается газово-паровой шлейф, содержащий некоторое количество пепла: этот шлейф простирается на восток-юго-восток от вулкана», — уточняется в сообщении группы.

Активность вулкана продолжается, и в любое время может произойти взрыв пепла.

В телеграм-канале «KURIL BAND | Северные Курилы, остров Парамушир» опубликовали фото и видео извержения вулкана Алаид.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Курильске на Парамушире 16 сентября прошёл чёрный дождь, написало astv.ru со ссылкой на местных жителей. Осадки по времени совпали с очередным выбросом из вулкана Эбеко. Капли в воздухе смешались с вулканическим пеплом и окрасились в черный свет.