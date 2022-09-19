Тайбэй, 19 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Хуалянь на востоке Тайваня, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло в 10:07 по пекинскому времени 19 сентября, сообщает Китайский сейсмологический цент (CENC). По данным CENC, очаг находился по координатам 23,42 градуса северной широты и 121,35 градуса восточной долготы, на глубине 10 км.

Напомним, что множественные землетрясения продолжают сотрясать Тайвань с 17 сентября. Самое сильное магнитудой 6,9 произошло 18 сентября, принеся разрушения и жертвы.