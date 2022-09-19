Москва, 19 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Употребление в пищу острых продуктов, с одной стороны, ускоряет метаболизм, улучшает перистальтику кишечника, спасает от инфекций, с другой — повышает артериальное давление.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Вкусная еда

Со ссылкой на диетолога, эндокринолога Евгения Арзамасцева URA. RU сообщает также, что острая еда может повысить аппетит. В таком случае человек может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм.

Противопоказаниями к употреблению острой пищи являются любые хронические воспалительные заболевания ЖКТ. Также острое нужно употреблять с осторожностью пациентам с гипертонической болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что самый полезный для здоровья человека сыр — адыгейский, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Москва 24».

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