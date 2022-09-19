Анкара, 19 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Урегулирования конфликта между Киевом и Москвой путём дипломатии и переговоров намерена добиваться Турция. Соответствующее заявление сделал президент Республики Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября в ходе выступления на заседании Турецко-американского национального координационного комитета в Нью-Йорке, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы продолжим наши усилия, направленные на прекращение войны дипломатическим путем и на устранение ее негативных последствий в региональном и глобальном масштабе», — указал турецкий лидер.

В качестве примера дипломатического решения проблемы Эрдоган привёл четырёхстороннее соглашение по поставкам зерна, заключённое в Стамбуле между Москвой, Киевом, Стамбулом и ООН. Президент Турции выразил желание перенести позитивный опыт, достигнутый в Стамбуле при заключении зерновой сделки, на прекращение огня и затем установление прочного мира.